За убийство матери жителю Лангепаса дали четырнадцать лет колонии особого режима Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Лангепасе состоялся суд против 47-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве и краже.

Как сообщают следственные органы, 16 декабря 2020 года пьяный мужчина, находясь в квартире по улице Ленина города Лангепас, поругался со своей 74-летней матерью. Она обвинила сына в убийстве отца, за которое он уже отсидел 10 лет. Нравоучения вызвали у мужчины злость и он нанёс ей удар кухонным ножом в грудь. От полученной раны женщина скончалась на месте происшествия. Спустя несколько часов, допив оставшийся алкоголь, убийца сам сообщил в полицию о смерти матери.

Кроме того, подсудимый в июне 2020 года в ночные часы украл велосипед, хранившейся на лестничной площадке дома, в котором он проживал. Спустя несколько дней велосипед нашли полицейские в его квартире.

Лангепасский суд, с учётом особо опасного рецидива, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии особого режима.