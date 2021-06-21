Югорчанин нашел девушку на вечер, заплатил деньги, но услуг так и не получил Фото: pixabay.com

В Нижневартовске к полицейским обратился 35-летний мужчина, он рассказал, что преступники украли у них 10 тысяч рублей. Мужчина через интернет вместе с супругой нашёл объявление об интимных услугах и позвонили по указанному номеру.

Переговорив с девушкой, которая рассказала что её услуги будут стоить 1,5 тысячи рублей. Мужчина перевел деньги и через несколько минут девушка перезвонила и сообщила что необходимо оплатить страховку в сумме 5 тысяч рублей, потерпевший согласился и оплатил.

Спустя время с югорчанином связался мужчина, который так же сообщил, что необходимо оплатить ещё 5 тысяч рублей, по условиям их фирмы в качестве гарантии безопасности девушки, которая приедет на адрес. Молодой человек выполнил требования собеседника и перевёл требуемую от него сумму, после чего телефон девушки перестал отвечать на звонки. В итоге мужчина осознал, что стал жертвой аферистов.

Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.