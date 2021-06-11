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Общество11 июня 2021 17:13

В центре Ханты-Мансийска появились лайтбоксы с лицами жителей города

Такая идея навеяна одноимённой рубрикой газеты «Самарово — Ханты-Мансийск»
Виктория Терина
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В центре Ханты-Мансийска появились лайтбоксы с лицами жителей города Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В центре Ханты-Мансийска появились лайтбоксы с лицами жителей города Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В преддверии Дня России и Дня города в центре Ханты-Мансийска появились лайтбоксы с надписью «Спасибо за город». На плакатах - лица жителей окружной столицы, которые ежедневно вносят вклад в её развития своим трудом. Хантымансийцы - лучшее украшение югорской столицы.

Такая идея навеяна одноимённой рубрикой газеты «Самарово — Ханты-Мансийск», которая выходит с ноября 2019 года, первым героем которой стал тракторист МДЭП Андрей Зиберт.

Сегодня героями «Спасибо за город» стали 137 жителей города, среди которых учителя, врачи, стражи правопорядка, сотрудники коммунальных служб и многие другие. Их истории можно узнать на страницах газеты. Можно даже увидеть своих соседей, друзей, родных и коллег.

Ранее мы писали, как в столице Югры, к концу июня появятся 200 тысяч цветов.