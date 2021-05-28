В столице Югры появятся 200 тысяч цветов Фото: Юлия Кучеренко

Несмотря на плохую погоду в последние дни, весна в Ханты-Мансийке выдалась весьма теплой, чем порадовала горожан. На улицах стали оживать деревья и зацвели растения. Поэтому службы города в начале июня начнут активную подготовку к летнему сезону, а именно: высадят цветы в клумбы, оформят рабатки и подвесные кашпо, посадят кустарники и деревья.

В первую очередь красота появится в центральной части города, а уже полностью украсить окружную столицу цветами планируется до конца июня. Всего высадят 210 тысяч цветов, 2 тысячи кустарников и порядка 500 деревьев. Также планируется обновить около 6,5 тысяч квадратных метров газонов на центральных улицах.

Традиционно в городе высаживаются растения наиболее устойчивых видов с хорошей приживаемостью в условиях северного климата: агератум, петуния, сальвия, цинерария, лобулярия, кохия и различные виды бархатцев.

Озеленением города займутся волонтерские движения, трудовые отряды и активные жители города.