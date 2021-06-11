Во дворе в Сургуте водитель автомобиля сбил мальчика на самокате Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек пешеход.

Во дворе на улице Ленина в Сургуте 40-летний водитель «Лады Веста», сбил 11-летнего мальчика, выехавшего на проезжую часть из-за стоящего автомобиля на самокате. В результате авария ребёнок получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 11 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

Дети – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения, которая требует особого внимания на дорогах. Поэтому автомобилистам следует проявлять осторожность при проезде пешеходных переходов и движении во дворах.