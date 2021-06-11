Житель Ханты-Мансийска устроил в своей квартире наркопритон Фото: pixabay.com

Полицейские Ханты-Мансийска во время проверки выяснили, что безработный 47-летний житель окружного центра, организовал в своей квартире, расположенной по улице Шевченко, наркопритон. Двое 29-летних жителей Ханты-Мансийска, женщина и мужчина, являлись постоянными «клиентами» хозяина нарко-квартиры. Они употребляли метилэфедрон.

Следственный отдел МВД России «Ханты-Мансийский» возбудил уголовное дело по статье "организация и содержание притона". Собственнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Преступник находится под подпиской о невыезде.

Мы писали ранее, что югорчанка предстанет перед судом за организацию наркопритона. Все её "гости" привлечены к административной ответственности.