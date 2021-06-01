Югорчанка предстанет перед судом за организацию наркопритона Фото: pixabay.com

Прокуратура Нефтеюганска утвердила обвинение по уголовному делу против югорчанки по статьям "систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств" и "незаконное хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

Обвиняемая с февраля 2021 года постоянно устраивала в своей квартире наркопритон. Гости обеспечивали её расходными материалами для изготовления наркотика - дезоморфин. Злоумышленница уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а в марте этого года её задержали полицейские.

Уголовное дело направлено в суд, а все посещавшие наркопритон гости привлечены к административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков.