Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 июня 2021 года увеличилось на 69 человек Фото: Юлия Кучеренко

В последние дни в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 69 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитета. С марта прошлого года в Югре заболело коронавирусной инфекцией 58 131 человек, что подтверждают данные Оперативного штаба.

По клинической картине: на момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 60 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 3 431 человек, сняты с наблюдения – 222 956 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 657 человек, всего прошли обследование 1 747 994 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Нижневартовске – 13; Ханты-Мансийске – 9; Сургуте – 7 и Советском районе – 7. Также коронавирус зафиксирован за день: в Сургутском районе – 6; Нягани – 5; Мегионе – 4; Лангепасе – 4; Нефтеюганске – 3; Урае – 3; Когалыме – 2; Югорске – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 45 пациента тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 801 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 70 человек, за весь период пандемии вылечились 56 711 югорчан.