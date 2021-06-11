В Югре отметят день донора Фото: Татьяна Коркина

Международный день донора отметят в Югре под лозунгом: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Девиз мероприятия передает важный вклад доноров в сохранение и спасение жизней людей. Поздравление доноров и вручение сувениров от Службы крови на окружной станции переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске состоится 15 июня.

В мире каждую минуту требуется донорская кровь. Поэтому проведение дня донора поможет повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасных компонентах донорской крови, подчеркнуть важность безвозмездного донорства для национальных систем здравоохранения.

Слаженная работа Службы крови Югры и ответственность регулярных доноров позволяет ежедневно спасать жизни десятков людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов. За 2021 год в округе 15 тысяч доноров совершили более 16 тысяч донаций крови, плазмы и тромбоцитов. За это время в регионе ряды доноров пополнили 1 305 человек. - На протяжении всей пандемии COVID-19 доноры продолжают сдавать кровь и её компоненты для пациентов, нуждающихся в переливании. Их бесценная помощь подтверждает важную роль активного донорства, как в обычные, так и чрезвычайные времена, – рассказал Юрий Чемакин, главный врач окружной станции переливания крови.