В Югре повышают надежность электроснабжения сети магистральных нефтепроводов

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В Югре завершаются мероприятия по повышению надежности энергоснабжения сети магистральных нефтепроводов. Специалисты «Россети Тюмень» проводят капитальный ремонт силового оборудования подстанции 110 кВ «Кинтус» в Нефтеюганском районе, обеспечивающей электроэнергией объекты «Транснефти». Энергокомпания вложит в стабильную работу центра питания больше 2,9 миллионов рублей.

В поселке Сивысь-Ях подстанция «Кинтус» снабжает электроэнергией линейную производственно-диспетчерскую станцию – пункт накопления и перераспределения потока углеводородов. Через территориальную сетевую организацию компания поставляет электроэнергию в десять социально значимых объектов: школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты, объекты жизнеобеспечения. Кроме того, электричеством обеспечиваются порядка 500 жителей поселка. Энергетики уже заканчивают капитальный ремонт основного элемента – силового трансформатора, на котором заменили привод, переключающий устройства. Он явялется важнейшим узлом трансформатора, отвечающим за поддержание необходимого уровня напряжения в электросети.

Нефтеюганский филиал энергокомпании за последнее время значительно модернизировал центр питания в поселке Сивысь-Ях. В прошлом году в работу на подстанции «Кинтус» были введены две линейные ячейки классом напряжения 110 кВ. Благодаря этому центру удалось обеспечить транзит электроэнергии между пятью подстанциями для повышения надежности энергоснабжения Соровского, Чупальского, Кузоваткинского нефтяных месторождений. Всего на развитие нефтеюганского энергоузла в 2020-2021 годах было потрачено130 миллионов рублей.