Работник автосервиса в Пыть-Яхе сбежал с работы с трехдневной выручкой Фото: pixabay.com

В полицию Пыть-Яха обратился 38-летний мужчина с заявлением о краже 49 тысяч рублей из раздевалки станции техобслуживания.

Подозреваемого удалось найти и доставить в полицию. Им оказался 42-летний житель ЯНАО, работающий автомоляром-жестянщиком в одном из автосервисов Пыть-Яха. Мужчина раньше отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений.

По словам преступника, работу в автосервисе он нашел в конце апреля на сайте объявлений «Авито». Владелец сервиса обещал мужчине проживание в квартире и зарплату в размере 50% от выручки. Спустя неделю жильем работодатель его так и не обеспечил, на что мужчина разозлился и решил уехать с трехдневной выручкой к своей семье в Надым. Подозреваемый пояснил, что за проделанную работу от клиентов он получил 49 тысяч рублей, из которых 17,5 тысяч он не передал работодателю, но готов вернуть добровольно. Вину свою злоумышленник полностью признал и раскаялся.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Сейчас преступник находится под стражей.