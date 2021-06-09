Житель Междуреченского ответит в суде за убийство бывшего своей сожительницы Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 34-летнего жителя поселка Междуреченский, который обвиняется по статьям "убийство", "покушение на убийство двух лиц" и "разбойное нападение".

Обвиняемый, после распития алкоголя со своей сожительницей решил отомстить её бывшему супругу за то, что тот не прекращает оказывать знаки внимания. Он приехал к 36-летнему местному жителю, расположенному по улице Горького, где 9 раз ударил мужчину ножом в спину, шею, живота. От ран мужчина скончался, а помочь ему пытался 45-летний товарищ, который за это также получил 2 удара ножом в живот и спину.

После этого обвиняемый, угрожая 45-летнему потерпевшему ножом, потребовал телефон и ювелирные украшения. Опасаясь, потерпевший выполнил все требования преступника. Благодаря вызову полицейских и скорой раненый мужчина остался жив.

Преступник уже не раз совершал кражи, грабежи, за которые отбывал наказания в местах лишения свободы. Обвиняемый признал вину и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.