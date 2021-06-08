Югорчанам проведут замену лифтов в многоквартирных домах

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В этом году многим жителям городов Югры заменят лифты. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявки на получение дополнительной финансовой поддержки в домах Сургута, Лангепаса, Мегиона и Излучинска в Нижневартовском районе. Всего в 2021 году в Югре заменят 70 лифтов, отработавших свой срок.

Общая стоимость проекта составляет 174 млн рублей, из них 89 млн рублей - расходы бюджета ХМАО- Югры, 84 млн рублей - регионального оператора. Новые лифты будут российского производства, соответствующие определённому классу энергоэффективности, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Проект позволит улучшить условия проживания более 8 тысяч человек на территории общей площадью 208,11 тыс. кв. м.

Также в 1500 лифтах Югры появятся информационные таблички с единым бесплатным для абонентов любых операторов номером телефона, по которому они смогут дозвониться диспетчеру при возникновении любой внештатной ситуации. Единый номер, обслуживающим сервисным компаниям предоставит МегаФон. Отметим, что все лифты должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчерской. Если человек застрял в неисправном лифте, вызволить его из заточения должны в течение 30 минут с момента регистрации вызова.

Еще в этом году запланирован капитальный ремонт в 740 многоквартирных домах. На эти цели потратят почти 7 миллиардов рублей. В 2020 из-за пандемийных ограничений показатели были ниже. Сейчас в летний период основное внимание уделяется ремонту инженерных сетей: ремонтировать водопровод, отопление и канализацию вне отопительного сезона намного проще и экономически выгоднее.