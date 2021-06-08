Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 июня 2021 года увеличилось на 61 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 61 новый случай COVID-19 в 15 муниципалитетах. Всего за прошедший период зарегистрировано 57 938 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 46 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 58 случаях, по 3 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 3 976 жителей региона, сняты с наблюдения – 221 365 человек. За сутки на COVID-19 обследован 645 человек, всего прошли обследование 1 738 279 югорчан.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: в Сургуте – 13 заболевших; в Нижневартовске – 12; в Советском районе заразилось 10 человек; в Ханты-Мансийске – 6 югорчан заболели коронавирусом; в Мегион – 4; в Сургутском районе – 3 пациента с ковидом; в Урае, Югорске, Нижневартовском районе и Кондинском районе по 2 заболевших; в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Лангепасе, Пыть-Яхе и Белоярском районе по 1 зарегистрированному больному.

Состояние 44 пациентов по-прежнему тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 57 человек, за весь период пандемии вылечились 56 537 югорчан.