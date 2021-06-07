Энергетики обеспечат надежность электроснабжения аэропорта и железнодорожной станции в Югре

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«Россети Тюмень» приступили к ремонту подстанции 110 кВ «Советская». Работы, направленные на повышение надежности электроснабжения двух стратегических транспортных узлов Советского района ХМАО-Югры – аэропорта и железнодорожной станции, завершатся через месяц. В частности, специалисты урайского филиала компании проверят выключатели, силовые трансформаторы, устройства релейной защиты и автоматику. Избежать нештатных ситуаций помогут дегазация масла, сушка и чистка изоляции. Комплекс мероприятий подготовит энергообъект к предстоящему осенне-зимнему периоду. Всего в надежность функционирования питающего центра будет вложено более двух миллионов рублей. По словам главного инженера «Аэропорта Советский» Павла Куталова, подстанция «Советская» является основным источником электропитания, поэтому так важна уверенность в ее надежности.

– Сотрудники «Россети Тюмень» обеспечивают бесперебойное электроснабжение объекта за счет грамотного подхода к работе и высококвалифицированных специалистов, – подчеркнул он.

Справка КП

Подстанция «Советская» обеспечивает электроснабжение железнодорожной станции «Верхнекондинская», где проходят поезда дальнего следования из северо-западной части ХМАО-Югры в Свердловскую область. Кроме того, энергообъект является основным источником питания для «Аэропорта Советский». Воздушная гавань выполняет авиационное обслуживание населения Советского района, Югорска и предприятий нефтегазового комплекса. Среднегодовой пассажиропоток составляет 48 тысяч человек.