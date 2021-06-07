Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 июня 2021 года увеличилось на 59 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 7 июня 2021. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 59 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах. Всего за период пандемии зарегистрировано 57 877 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностировано пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 55 случаях, по 4 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 069 жителей округа, сняты с наблюдения – 221 090 югорчан.

За сутки на COVID-19 обследован 2 255 человек, всего прошли обследование 1 737 634 югорчанина.

Случаи заболевания за сутки выявлены: в Сургуте – 11; Нижневартовске – 10; Советском районе – 8; Сургутском районе – 4; Югорске – 4; Радужном – 4; Ханты-Мансийске – 3; Нягани – 3; Урае – 3; Нижневартовском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Мегионе – 2; Лангепасе – 2.

Состояние 41 пациента тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 15 человек, за весь период пандемии вылечились 56 480 югорчан.