Второй погибший в ДТП на Заводской в Нижневартовске «воскрес» после ошибки медиков

Фото: ЧП в Нижневартовске

Полиция о Нижневартовске опровергла информацию о втором погибшем в ДТП, которое произошло накануне, 5 июня, в районе дома № 16 по ул. Заводской. По словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по ХМАО-Югре Ольги Абмайкиной, ошибочная информация пришла из больницы, куда мужчину госпитализировали.

Напомним, водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал в сторону улицы Лопарева, не справился с управлением и наехал на пешеходов на остановке. На месте ЧП скончалась 63-летняя пенсионерка, на следующий день водитель с повинной явился в полицию.