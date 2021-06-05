Именитые футболисты научат юных когалымчан виртуозному владению мячом

Фото: администрация Когалыма

В Когалыме прошла торжественная церемония открытия летнего футбольного центра «Спартак Кэмп» футбольной команды «Спартак Москва».

В его рамках сто ребят от 6 до 14 лет будут в течение трех недель тренироваться под руководством именитых мастеров футбольного спорта.

Напоминаем, что «Спартак Кэмп» работает в Когалыме уже несколько лет. Например, «Ветеран» тренерского состава Виктор Самохин приезжает сюда уже в третий раз. В этом году команда специалистов включает пять выдающихся спортсменов: Александр Семенов, Владимир Букиевский, Олег Кужлев, Александр Шупляков и Виктор Самохин.

- Для нас это очень значимое мероприятие и большой праздник, ведь у когалымских ребят снова появился шанс показать себя, повысить свое мастерство и прекрасно провести время, - отметил депутат Вячеслав Дубов.