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Спорт5 июня 2021 9:36

Именитые футболисты научат юных когалымчан виртуозному владению мячом

В городе открылся летний футбольный центр «Спартак Кэмп»
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Когалыма

Фото: администрация Когалыма

В Когалыме прошла торжественная церемония открытия летнего футбольного центра «Спартак Кэмп» футбольной команды «Спартак Москва».

В его рамках сто ребят от 6 до 14 лет будут в течение трех недель тренироваться под руководством именитых мастеров футбольного спорта.

Напоминаем, что «Спартак Кэмп» работает в Когалыме уже несколько лет. Например, «Ветеран» тренерского состава Виктор Самохин приезжает сюда уже в третий раз. В этом году команда специалистов включает пять выдающихся спортсменов: Александр Семенов, Владимир Букиевский, Олег Кужлев, Александр Шупляков и Виктор Самохин.

- Для нас это очень значимое мероприятие и большой праздник, ведь у когалымских ребят снова появился шанс показать себя, повысить свое мастерство и прекрасно провести время, - отметил депутат Вячеслав Дубов.