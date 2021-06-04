Спортсмен из Нижневартовска одержал победу на чемпионате Европы-2021 Фото: Центр спорта инвалидов Югры

Югорский парень, Евгений Малых стал победителем чемпионата Европы - 2021. Югорские атлеты продолжают радовать своими успехами и приносят новые медали сборной команде России на чемпионате Европы по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Польше и продлятся до 5 июня. В классе F34 в толкании ядра c результатом 11 метров спортсмен из Нижневартовска Евгений Малых одержал победу на чемпионате Европы-2021, показав результат, равный рекорду Европы.

Стоит отметить, что Евгений является кандидатом от Югры на участие в XVI Паралимпийских играх в Токио.

Следить за информацией о соревнованиях в Польше можно на странице "Центра спорта инвалидов Югры".

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