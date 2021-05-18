Спортсмен из Ханты-Мансийска стал бронзовым призером Первенства России по плаванию Фото: МБУ «Спортивный комплекс «Дружба»

Представитель сборной Югры и житель Ханты-Мансийска Андрей Панасюк стал третьим на дистанции 50 метров в комплексном плавании в Первенстве России. Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок проходило с 13 по 17 мая в Пензе. В течение пяти дней 788 спортсменов из 64 субъектов России разыграли 42 комплекта наград. Андрей Панасюк тренировался в МБУ «Спортивный комплекс «Дружба», его тренер - Павел Веткалов. Югорский спортсмен блестяще выступил на соревнованиях и завоевал бронзовую медаль, проплыв комплексным плаванием дистанцию 400 метров с результатом 4:28.27. - Спортивным плаванием я занимаюсь около 11 лет. Это моя первая большая награда и я очень долго к ней шел. Я желаю всем заниматься тем, что нравится, и идти к своей цели, не смотря ни на что - прокомментировал пловец.

Напомним, ранее мы сообщали, что спортсмен из Сургута завоевал золото на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров.