Коллектив детского сада Сургутского района победил в конкурсе «Основы финансовой грамотности» Фото: Администрация Сургутского района

Коллектив детского сада "Золотая рыбка" Сургутского района занял 1 место в номинации «Основы финансовой грамотности» для дошкольного образования в конкурсе «Основы финансовой грамотности», который организовала Ассоциация развития финансовой грамотности.

Педагоги представили программу для детей 5-7 лет «Маленькие шаги в большую экономику», а также сборник авторских методических разработок.

В конкурсе участвовали более 2 тысяч заявок со всей страны. Награждение победителей пройдёт в начале осени.

Это уже не первая победа районных воспитателей. В конце прошлого года они победили в региональном конкурсе программ по основам финансовой грамотности. По опыту педагогов создадут базу лучших обучающих программ для детсадовцев.

Отметим, что дошкольное учреждение является муниципальной, региональной и федеральной инновационной площадкой, на которой учат малышей обращаться с деньгами с 2018 года. Всего в районе реализуют программы финансовой грамотности в 17 детсадах.