Житель Ханты-Мансийска побил своего обидчика стулом и скалкой Фото: Татьяна Коркина

В одной из квартир, расположенной по улице Ледовой в Ханты-Мансийске между мужчинами возникла ссора. Во время конфликта 28-летний югорчанин взял стул и деревянную скалку и стал бить этим своего 36-летнего оппонента.

Также в окружной столице, случился необычный конфликт между сантехником и уборщицей. Во время выяснения отношений 35-летний мужчина, схватив кухонный чайник несколько раз ударил им по голове 41-летнюю женщину.

Оба случая теперь рассматривают в уголовных делах по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Дебоширам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемые теперь должны явится по вызову в суд.

А вот в Нижневартовске пьяный конфликт между хозяином квартиры и его соседом закончился не так безобидно. Один отправился на тот свет, а второй за решётку.