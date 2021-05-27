В Нижневартовске хозяин квартиры в пьяной ссоре избил до смерти соседа Фото: pixabay.com

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за смерти 46-летнего мужчины.

Как выяснили следователи 21 мая 2021 года в квартире одного из домов по проспекту Победы в Нижневартовске двое молодых людей заканчивала застолье. Около 5 часов утра 43-летний хозяин квартиры и его сосед начали ругаться. Во время ссоры хозяин стал бить своего собутыльника руками и ногами по голове и телу, после чего вывел его за дверь и оставил на лестничной площадке. Бдительная соседка, услышав шум в подъезде вызвала скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

Дебошира задержали под стражу, он подозревается по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Расследование дела продолжается.

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