В тюрьму отправится югорчанин, который похитил и избил подростка

В тюрьму отправится югорчанин, который похитил подростка и избивал его Фото: pixabay.com

В Нижневартовске следственные органы собрали исчерпывающие доказательства вины 21-летнего парня. Суд вынес приговор и признал его виновным в грабеже, вымогательстве и похищении человека.

В декабре 2019 года подсудимый, находясь в автомобиле Лада Приора рядом с одним из домов по улице Заводская Нижневартовска стал угрожать 18-летнему парню и вырвал у него из рук телефон.

Затем в течении двух дней он требовал у потерпевшего 15 тысяч рублей, угрожая и шантажируя парня. При этом преступник бил подростка руками и ногами по телу и голове. А в один из дней ударил подростка головой о багажник авто и с силой затолкал в салон, после чего возил его по городу, периодически избивая и требуя деньги. Затем злоумышленник привел парня в квартиру одного из домов по улице Заводская и держал его там до прибытия полицейских.

В квартире подсудимый дал ему телефон, чтобы парень сообщил родственникам, что всё в порядке, но в этот момент он успел сообщить матери, что его похитили и женщина вызвала полицию.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.