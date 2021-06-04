«Мама в танцах»: В Югре прошел финал танцевального шоу

В Югре прошел финал шоу «Мама в танцах» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

В Югре прошел финал регионального танцевального шоу «Мама в танцах». Свои таланты перед зрителями продемонстрировали 14 конкурсанток из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Белоярского района. На протяжении месяца югорчанки тренировались под руководством хореографа Александры Щербаковой. На финальном выступлении каждая участница показала три номера - личный танец, батл и танец с детьми. Отметим, что в жюри конкурса: участница и хореограф проекта «Танцы» на «ТНТ» - Юлия Акулина и Дмитрий Черкозьянов.

Ранее мы писали об участии сургутянка Юлии Рогозинской в проекте «Танцы на ТНТ», а также о том как девушка проходила этапы телешоу.