Югорчанка взяла кредит для мошенников Фото: Татьяна Коркина

Югорчанке позвонил мужчина и представился специалистом банка, в котором у неё открыта зарплатная карта. Мужчина сообщил, что через мобильное приложение на её карту оформляется кредит. Женщине посоветовали оформить «дублирующий» кредит, чтобы «аннулировать» оформленную заявку.

Жительница Белоярского района подала заявку на кредит почти в 350 тысяч рублей ей его одобрили и деньги поступили на карту, то с ней снова связалась злоумышленница и сказала, что эти средства необходимо перевести на моментальную карту.

Доверчивая женщина выполняла все указания собеседницы а мнимая сотрудница финансового учреждения порекомендовала обратиться в ближайшее отделение банка, точно назвав его адрес в посёлке, чтобы получить эту самую моментальную карту.

Уже при личном обращении в банк женщине объяснили, что никаких моментальных карт у них нет, а проверив данные, стало ясно, что югорчанка стала обладательницей кредита. Карты тут же заблокированы, а потерпевшая обратилась в полицию.

Следователями возбуждено уголовное дело.