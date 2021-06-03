В Ханты-Мансийске стартовал Чемпионат России по тяжелой атлетике Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске стартовал Чемпионат России по тяжёлой атлетике, в котором примут участие больше 200 спортсменов из 57 регионов страны. Сильнейшие тяжелоатлеты страны в ближайшие шесть дней поборются за звание чемпионов. Спортсмены будут состязаться в рывке и толчке.

Первыми на сцену вышли женщины в наилегчайшей весовой категории 45 кг. Следующими выступали 15 спортсменок в весовой категории 49 кг. Последними в первый соревновательный день выступали мужчины в весовой категории 55 кг. А также состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата.

- Так сложилось, что именно в Ханты-Мансийске я первый раз как и сегодняшний Чемпионат. Могу сказать, что он не хуже, чем те, которые проводились по всей Европе в последние годы, - сказал президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

Он отметил, что оборудование здесь самое лучшее в мире, а также подход организаторов абсолютно профессионален со всех точек зрения.