Возле кладбища в Урае задержали мужчину с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, по горячим следам раскрыто 46, из них: 4 кражи, 2 мошенничества, 2 экономических преступления, 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Нягани трое нарушительниц украли из торгового зала магазина по улице Ленина товары на 3 тысяч рублей. Одна из подозреваемых уже неоднократно судима. Теперь все три девушки получат уголовное наказание.

В Урае недалеко от городского кладбища задержан 40-летний югорчанин, у которого нашли свёрток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством массой порядка 1 грамма. Возбуждено уголовное дело, а мужчина теперь под подпиской о невыезде.

Кроме того полицейскими раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Березовском районе задержан 19-летний подозреваемый, который украл сварочный аппарат со двора дома по улице Новой в посёлке Березово. Сумма ущерба составила порядка 9 тысяч. Раньше мужчину судили за побои, а теперь он задержан за новое преступление.