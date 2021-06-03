Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 июня 2021 года увеличилось на 53 человека Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба, на сегодняшний день в Югре лабораторно подтверждено 53 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. Всего зарегистрировано 57 637 случаев коронавируса.

По клинической картине: на момент выявления у 35 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 выявлена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 51 случае, ещё по 2 случаям контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 049 жителей региона, сняты с наблюдения – 220 084 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 477 человек, всего прошли обследование 1 725 366 югорчан.

За сутки случаи коронавируса зафиксированы: в Нижневартовске – 12; Сургуте – 10; Ханты-Мансийске – 6; Советском районе – 5; Мегионе – 4; Югорске – 3; Урае – 2; Покачах – 2; Сургутском районе – 1; Нягани – 1; Когалыме – 1; Нефтеюганском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Лангепасе – 1; Нижневартовском районе – 1; Кондинском районе – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 37 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 799 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 54 человека, за весь период пандемии вылечились 56 333 жителя округа.