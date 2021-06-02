В Югре состоялись Чемпионат и Первенство УрФО по конной выездке и Дни пони-спорта Фото: АУ КСК "Мустанг"

На территории КСК «Мустанг» в Ханты-Мансийске проходили Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по конной выездке. В соревнованиях участвовали 52 спортивные пары из Ханты-Мансийска, ЯНАО, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Также, в рамках Чемпионата впервые в Югре состоялись «Дни пони-спорта», в которых стартовали на пони в дисциплине конкур 25 спортсменов. По результатам этих соревнований определили победителей на Красную площадь среди всадников на пони. По итогам двух отборочных маршрутов стали известны лучшие всадницы, которые представят регион на Международном музыкально-военном фестивале «Спасская башня». Ими стали тринадцатилетние спортсменки из Сургута - Сагитулина Анна и Аитова Алиса.

Ранее мы писали, как югорская всадница достойно представила регион на всероссийских соревнованиях в Москве.