СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-10T15:07:22+03:00

Югорская всадница достойно представила регион на всероссийских соревнованиях в Москве. Фото Департамента физкультуры и спорта ХМАО

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Спортсменка конноспортивного клуба «Мустанг» из Ханты-Мансийска 14-летняя Полина Савенкова приняла участие во всероссийских соревнованиях по конкуру «Кубок президента федерации конного спорта России».

Напарником югорчанки стал арендованный там же конь по имени Зенит-10, с которым Полина быстро нашла общий язык, что и позволило паре завоевать призовые места. Соревновалась спортсменка с наездниками Москвы и Московской области.

Департамент физкультуры и спорта ХМАО сообщает, по словам Екатерины, мамы Полины, дочь очень волновалась перед стартами, ведь это были её первые выездные состязания. Тем не менее, спортсменка достойно представила Югру на всероссийском соревновании.

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ИСТОЧНИК KP.RU