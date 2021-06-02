В Югре повысят качество электроснабжения деревообрабатывающей промышленности и социально-значимых объектов

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Энергетики «Россети Тюмень» начали работу по повышению надежности электроснабжения трех поселков и объектов деревообрабатывающей промышленности Югры. В планах отремонтировать силовые трансформаторы, разъединители, устройства релейной защиты и автоматики на подстанции 110 кВ «Алябьево». На ремонт системы электроснабжения Советского района энергокомпания потратит около 1,2 млн рублей.

Ремонт питающего центра обеспечит повышение качества электроснабжения трех городских поселений, в которых проживает почти 11 тысяч человек. Эти населенные пункты получают электроэнергию через территориальную сетевую организацию. Кроме того, от работы подстанции зависит функционирование 18 социально-значимых объектов: детских садов, школ, больниц, котельных и канализационно-очистных сооружений.

«Лесопильные заводы Югры» также обеспечены электроэнергией благодаря подстанции «Алябьево» – это самый крупный объект, который входит в корпорацию «Югорский лесопромышленный холдинг». Предприятие поставляет продукцию в страны Европы, Китай, Иорданию и Ирак, а его производительность достигает 100 тысяч кубометров пиломатериалов в год. В ближайшее время специалисты проведут модернизацию технологического оборудования, что позволит увеличить объемы производства кругляка и пиломатериалов до 150 тысяч кубических метров. А ремонт питающего центра энергокомпании даст возможность руководству деревообрабатывающего предприятия реализовать стратегические планы по развитию производственных мощностей.

– Для выпуска продукции, соответствующей международным стандартам, мы внедряем передовые технологии и планируем приобретение нового оборудования. Поэтому программа технического перевооружения и развития нашего лесоперерабатывающего производства предусматривает увеличение потребления электроэнергии, которую мы бесперебойно получаем от «Россети Тюмень», – рассказал Сергей Анкушин, заместитель директора компании «Лесопильные заводы Югры».