Осенью жители Ханты-Мансийска смогут опробовать новый квиз Фото: Городская централизованная библиотечная система

Проект краеведческой викторины «Югра-квиз» Городской централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийска стал одним из победителей грантового конкурса.

Отметим, что квизы – это интеллектуально-развлекательные игры, набирающий популярность вид досуга в Ханты-Мансийске. Жители города всех возрастов собираются в команды и меряются силами в «Эйнштейн-пати», «Мозгобойне», «Угадай мелодию» и других играх. Осенью жители Ханты-Мансийска смогут опробовать новый квиз, который готовят библиотекари и краеведы. Участникам состязания предстоит выполнять задания на логику, эрудицию, память, посвященные родному городу и региону: о географии, природе, культуре, истории и современности. Игры будут проходить бесплатно с сентября 2021 года.

Это уже не первый проект Городской централизованной библиотечной системы, который получает поддержку программы социальных инвестиций "Родные города". В конкурсе уже побеждали проекты «Молодежное антикафе библиорум «БУКВА», «Открытое пространство «ЛИТОСФЕРА», «Школы сказочника», «Соревнования по интернет-серфингу среди граждан старшего возраста».