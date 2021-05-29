Администрация Лянтора вставляла палки в колеса предпринимателю из Сургутского района Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СО СУ СК России по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, один из предпринимателей Сургутского района в октябре, декабре 2019-го и в январе 2020-го года заключил муниципальные контракты с администрацией Лянтора и некоторыми предприятиями. Компания должна была выполнить работы по содержанию объектов дорожного хозяйства, территории, прилегающей к административным зданиям, и объектов благоустройства.

Несмотря на то, что предприниматель выполнил все обстоятельства по контрактам, руководство предприятий и глава Лянтора отказались от его услуг, расторгнув контракт в одностороннем порядке. Позже Арбитражный суд признал эти действия незаконными.

А ещё по заявлению руководителя одного из учреждений предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков, что также было незаконно. А другой руководитель предъявил претензии по исполнению контракта с требованием оплатить штраф на 1 млн рублей и без согласия предпринимателя произвел зачет.

Сейчас в администрации Лянтора и в компаниях прошли обыски, вся интересующая документация изъята. Расследование уголовного дела продолжается.