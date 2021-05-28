Жителю Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Нефтеюганску для проверки документов остановили местного жителя. У молодого человека нашли свёрток с веществом светлого цвета, внешне схожим с наркотиком.

Вещество массой порядка 3 граммов, что является крупным размером, отправлено на исследование, как оказалось вещество является синтетическим наркотиком. Молодой человек признался, что запрещенное вещество купил на одном из сайтов для личного употребления.

Против нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, изготовление, перевозка наркотических средств». Максимальное наказание, которое грозит парню - лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее мы писали, как в Пыть-Яхе два брата-закладчика прятали наркотики в пачке из-под чипсов.