В Югре проходит «Экологическая Неделя добра» Фото: pixabay.com

С 27 мая по 6 июня в Югре проходит «Экологическая Неделя добра», организатором которой выступает Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». «Неделя добра» будет включать в себя более 30 экологических мероприятий и акций.

Уже завтра, 29 мая, в Когалыме состоится экологический забег, который представляет собой новый и быстро набирающий популярность вид активного отдыха, который сочетает в себе забег на определенную дистанцию и сбор мусора. Инициатором мероприятия выступает «Югра-Экология», представители которого тоже примут в нём участие.

В Когалыме забег состоится в 10:00 старт и финиш - СЦ «Юбилейный».

Ещё одно мероприятие, которое организуют завтра эко-активисты Центр ЭКО Инициатив "Наш Когалым", - субботник в районе лодочной станции. Место встречи: улица Шмидта, съезд на лодочную станцию, в 12:00.