В Ханты-Мансийске состоится массовый плоггинг-забег Фото: ЮграМегаСпорт

В Ханты-Мансийске 29 мая в 11:00 состоится массовый плоггинг-забег, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Организаторами мероприятия являются региональный оператор АО «Югра-Экология» и «ЮТЭК — региональные сети.

Главной целью забега является привлечение югорчан к мировому течению, плоггингу, и воспитанию экологически полезной привычки. Тренировка пройдёт в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

Дистанция для пробежки начнётся от Археопарка по улицам Ледова, Зеленодольская, Объездная и обратно к месту старта. Общая протяженность трассы — около 3 километров. В конце маршрута установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Участники забега смогут присоединиться к акции «Добрые крышечки»: контейнер этого движения также будет установлен на финише.

Всем кто дойдет до финиша подарят значок #ЮграПлоггинг2021. Принять участие в спортивно-экологическом движении могут все желающие.