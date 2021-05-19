Жительница Югры в погоне за крупным выигрышем потеряла бдительность Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратилась 65-летняя женщина и рассказала, что её обманули мошенники.

Югорчанке пришло сообщение о выигрыше 1 миллиона 120 тысяч рублей с ссылкой на сайт «EuroKassir.com» для получения денег. Женщина, в надежде получить деньги, перешла по ссылке, где с ней связался электронный помощник, который "помог" зарегистрироваться на сайте и ввести данные банковской карты якобы для перечисления приза, но потерпевшую это насторожило, и она ввела выдуманные данные. После чего, ей посоветовали связаться с финансовым отделом.

Финансист предложил женщине вступить в спонсорство и зачислить на электронный кошелек деньги. Женщина перевела сумму и дважды назвала мошеннику пароли из смс для подтверждения операций. Таким образом, с её карты списалось 27 тысяч рублей.

Далее её убедили, что для получения приза нужно оплатить комиссию. Югорчанка поняла, что общается с мошенниками и прекратила связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».