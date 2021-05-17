Жительница Нижневартовска прятала "закладки" в лесу и попалась полицейским Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Нижневартовску в районе улицы Индустриальная задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, 34-летняя вартовчанка в этот момент прятала закладку.

Во время проверки прилегающей территории полицейские нашли несколько подозрительных пакетиков и отправили их на экспертизу.

Как оказалось изъятые вещества содержат наркотические средства – а-РVP общей массой 57,182 грамма.

Полицейские выяснили, что наркосбытчица ранее не судима, но теперь следственный отдел УМВД России по городу Нижневартовску возбудил против неё уголовное дело. Женщина находится под стражей.

Напомним, ранее мы писали, как в Югре накажут наркомана, который зверски избивал беременную жену и полуторамесячного ребенка.

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