В Сургутском районе под суд пойдет водитель, по вине которого погиб человек Фото: pixabay.com

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Он обвиняется по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи выяснили, что в феврале 2021 года обвиняемый ехал по автодороге «Сургут – Лянтор» на своём автомобиле «Hyundai Genesis». Он выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем марки «ЛАДА».

В результате ДТП водитель встречного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд.

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