В Октябрьском районе в ДТП погиб 62-летний водитель «Мицубиси» Фото: Татьяна Коркина

В Октябрьском районе, на 22-м километре автодороги «Нягань – Уньюган» сегодня, 6 мая, около 11 часов утра столкнулись два автомобиля: «Мицубиси» и «Тойота». Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в результате ДТП 62-летний водитель «Мицубиси» скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель и пассажир «Тойоты» получили многочисленные травмы. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.