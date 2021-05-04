Завершили расследование дела сургутского врача, вынуждавшего инвалидов давать ему взятки Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы, который обвиняется сразу в 5-ти преступлениях.

С декабря 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, являясь медработником по специальности врач-травматолог-ортопед и занимая должность заведующего ортопедическим отделением, вынуждал пациентов-инвалидов, платить ему деньги за операции по протезированию опорно-двигательного аппарата без очереди. Ждать очереди, которая могла затянуться на несколько месяцев, пациенты не могли и соглашались на выдвинутые условия. Они не обращались в полицию так как боялись не получить жизненно важную медицинскую помощь.

За это время врач получил от 8 пациентов взятки от 50 то 190 тысяч рублей на общую сумму 980 тысяч рублей и в декабре 2020 года, после получения очередной взятки от пациента, его задержали.

Также выяснилось, что в октябре прошлого года медик обманул одного из пациентов о платности установки протеза, который устанавливается за счёт средств обязательного медицинского страхования, и незаконно получил 80 тысяч рублей за услугу.

Из-за его махинаций и внеочередного проведения протезирования передавшим ему деньги, стоящие длительное время в очереди пациенты, в том числе с более тяжелым течением болезни, своевременно не получали необходимую помощь.

Имущество обвиняемого и его родственников, общей стоимостью более 13,5 миллионов, а также деньги в сумме более 3,5 миллионов рублей наложен арест.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.