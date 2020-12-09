Врач Сургутской больницы попался на взятке за операцию вне очереди Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте следственным отделом возбуждено уголовное дело против заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. Он подозревается в совершении нескольких преступлений по статье "получение взятки".

По версии следствия в ноябре 2020 года подозреваемый, работая врачом-травматологом-ортопедом и занимая должность заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы, потребовал от пациента-инвалида, взятку в сумме 140 тысяч рублей. "Заплатить" он попросил за операцию по протезированию тазобедренного сустава вне очереди.

Пациент испытывал постоянные боли и знал от врача, что в случае отказа ему придется ждать очередь не меньше 8-ми месяцев, что в конечном итоге может плохо отразиться на его здоровье, мужчина согласился на выдвинутые условия. Пациент не сообщил в полицию о требовании врача, так как боялся не получить жизненно необходимую медицинскую помощь.

Врач понимал, что обратившийся вынужден заплатить требуемую сумму, поскольку испытывает боль, из-за нарушений опорно-двигательного аппарата и не имеет возможности для нормальной жизни, нуждается в скорейшем протезировании, 7 декабря подозреваемый получил от пациента взятку. После получения денег подозреваемый задержан.

Кроме того, при похожих обстоятельствах злоумышленник получил деньги еще от двоих жителей Сургутского и Нижневартовского района. В мае 2020 года он получил от одного из пациентов взятку в сумме 190 тысяч рублей, из которых 30 тысяч вернул в качестве скидки за преклонный возраст инвалида. В июне этот же доктор получил от одного из пациентов взятку в размере 180 тысяч рублей.

Из-за получения взяток и внеочередного проведения протезирования, стоящие длительное время в очереди пациенты своевременно не получали медицинскую помощь. В кабинете подозреваемого изъято более 1 миллиона 200 тысяч рублей, а при обыске по месту жительства – еще более 2,5 миллионов рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что на банковских счетах преступника более 17 миллионов рублей, а также в собственности его и его супруги – 6 квартир, расположенных в Сургуте, Тюменской области и в Санкт-Петербурге, а также 2 земельных участка и дачный дом.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время судом будет принято решение о заключении его под стражу. Так как стоимость имущества и количество денег явно не соответствовали зарплате обвиняемого и его супруги, следователями выясняют иные возможные факты получения взяток. Расследование продолжается.