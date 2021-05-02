Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 мая 2021 года увеличилось на 49 человек

Средства защиты Фото: Виктория Стеблова

В Югре зарегистрировано за сутки 49 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 56 806 случаев COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 6 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт заражения установлен в 47 случаях, по 2 контакт уточняется.

Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 12; Ханты-Мансийске– 11; Нижневартовске - 7.

Средние показатели: в Сургутском районе - 4; Радужном- 4; Нижневартовском районе - 3; Нягани -2; Югорске - 2.

В конце списка: в Когалыме -1; Лангепасе - 1; Нефтеюганске - 1; Ханты-Мансийском районе - 1.

В тяжелой форме коронавирус переносят 30 пациентов, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 793 человека. За сутки вылечились ещё 41 человек, за весь период пандемии выздоровели 54 806 югорчанина.