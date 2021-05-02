Погода в Югре 2 мая: облачно

Атмосфера весны Фото: Виктория Стеблова

Метеорологическая обстановка в Югре 2 мая: Облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +2,+7 °С, в восточных районах -4,+1 °С, днем +9,+14 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +5,+7 °С, днем +10,+12 °С.

В 2021 году 2 мая весь православный мир празднует Светлое Христово Воскресение. Дата этого праздника меняется ежегодно. В полночь перед Пасхой в церквях и храмах начинаются праздничные богослужения. Люди идут на службу целыми семьями, взяв с собой куличи и крашенные яйца.

Кульминацией богослужения станет освещение праздничных угощений.