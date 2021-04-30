В Сургуте оштрафовали приезжих путан Фото: pixabay.com

Во время рейда сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Сургуту с начала этой недели выявили 7 случаев оказания интимных услуг за деньги. Выяснилось, что приезжие девушки зарабатывали в Сургуте, нарушая закон. Для поиска клиентов путаны размещали информацию о себе в Интернете.

Так, 24-летняя жительница Екатеринбурга, принимала мужчин в съемной квартире. А от своих близких такой род занятий девушка скрывала. Её 27-летняя землячка, также занималась проституцией в другой съемной квартире. По словам девушек, они приехали в Югру на заработки.

Против девушек составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией». Им грозит наказание в виде штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Мы писали о жителе Сургута, который хотел стать успешным в сфере эскорт-услуг, но его обманули мошенники.