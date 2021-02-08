Житель Сургута хотел стать успешным в сфере эскорт-услуг, но его обманули мошенники Фото: pixabay.com

В УМВД России по городу Сургуту обратился 31-летний мужчина и сообщил о том, что стал жертвой мошенников.

В социальной сети «Одноклассники» молодому человеку написал якобы менеджер агентства по эскорт-сопровождению состоятельных дам и сказал северянину, что тот имеет неплохие внешние данные. Менеджер предложил подзаработать на эскорт и интим-услугах. Югорчанин заинтересовался предложением и охотно согласился.

Ему предложили отправить несколько хороших фотографий для размещения на сайте и ждать заявки от потенциальной клиентки. Спустя некоторое время, с ним связался менеджер и сообщил, что его выбрала одна из заказчиц, и теперь за услуги посредничества сургутянину необходимо оплатить комиссию в сумме 5 тысяч рублей.

После оплаты ему позвонила женщина и назначила встречу. Когда мужчина пришел в назначенное место и в указанное время, ему снова позвонил эскорт-агент и убедил его оплатить страховку. Сургутянин перевел на счет организации более 11 тысяч рублей. Как только деньги были отправлены, потерпевшему позвонила клиентка и сообщила, что встреча отменяется.

"Эскорт-работник" понял, что попался на уловки аферистов и никакого дополнительного заработка ему не видать, как и своих денег.

Возбуждено уголовное дело.