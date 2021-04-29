Наркосбытчик привез в Югру наркотики в банках из под детской молочной смеси Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Сотрудники ГИБДД Нижневартовска заметили в лесополосе подозрительного 31-летнего мужчину., который как выяснилось делал закладки.

Полицейские обыскали мужчину и территорию где он прятал наркотики и нашли 8 свертков с запрещённым веществом, которое согласно результатам экспертизы оказалось наркотическим средством «мефедрон» массой порядка 3,5 килограммов.

Наркосбытчик, родом из Якутии, оказался ранее судимым нигде не работающим мужчиной. Он приехал в Югру из Москвы, а запрещённый препарат привёз в банках из под детской молочной смеси.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчину задержали.

Напомним, ранее мы писали, что в Югре наркосбытчик пытался легализовать деньги, полученные от распространения синтетики и теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.