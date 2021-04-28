В Югре наркосбытчик пытался легализовать деньги, полученные от распространения синтетики Фото: pixabay.com

Следователи Лангепаса задержали 19-летнего парня, который занимался распространением синтетики на территории города. Молодой человек подбирал расфасованные наркотики и прятал в свертках, а затем записывал координаты закладок и сообщал куратору через интернет их местонахождение.

Оплата от такой "работы" проводилась в биткоинах, а полученную криптовалюту молодой человек выводил в рубли через сайты обменники валюты. В общем он совершил финансовые операции на сумму около 159 тысяч рублей.

Обвиняемый не думал, что систематические поступления на его банковскую карту денег в рублях можно считать преступным доходом, так как он проводил операции по конвертации из биткоинов, в связи, с чем сумма от их обмена всегда отличалась от сумм, которые переводились за продажу наркотиков.

Возбуждены уголовные дела. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Сейчас он находится под арестом за раннее совершённое преступление. Парень раскаялся, но это не поможет ему избежать законного наказания.