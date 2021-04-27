В Нягани пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 3 – получили травмы.

На улице Интернациональная в городе Нягань 34-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Форд», сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 66-летняя женщина, скончалась. А водитель уехал с места аварии. Как оказалось, мужчина не имел прав на управление транспортом и находился в состоянии опьянения.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 74 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 41 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не садится пьяным за руль автомобиля.